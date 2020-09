Vor zwei Jahren startete Österreich mit einem 0:1 in Bosnien-Herzegowina in die erste Auflage der Nations League, am Ende wurde man hinter Bosnien und vor Nordirland Gruppenzweiter. Jetzt geht es gegen Norwegen, Rumänien und wieder Nordirland, der Sieger steigt in die Liga A, in der die besten 16 Team Europas spielen, auf.