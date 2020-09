Am Freitag ist die erste Schaltung der Corona-Ampel für Österreich erfolgt. Aufgrund der konstant hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen regiert nicht im ganzen Land Grün - die drei Großstädte Wien, Graz und Linz sowie der Tiroler Bezirk Kufstein leuchten in Gelb auf. In diesen Regionen kommt eine Verschärfung der Maskenpflicht in Schulen, im Handel, in der Gastronomie sowie bei Veranstaltungen, wie das „virologische Quartett“ - Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer - am Freitag bekannt gab. Grund für „Dramatik“ sei die Einstufung aber nicht, so Anschober.