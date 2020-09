Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat seine Spieler am Donnerstagabend vor dem ersten Länderspiel nach der Corona-Pause noch einmal für ihre Umsetzung der Präventionsmaßnahmen gelobt. „Die Mannschaft ist mit dieser außergewöhnlichen Situation sehr professionell umgegangen“, sagte der Deutsche in seiner Abschlusspressekonferenz vor dem Auftakt der Nations League gegen Norwegen in Oslo. Worauf der Gegner besonders aufpassen muss? „Auf die ganze Mannschaft“, so Foda. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.