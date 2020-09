In Selbstisolation

Die 26-Jährige hat die Zeit nach den Einzel-Staatsmeisterschaften in der Südstadt (15./16.8.) durchgehend in Österreich verbracht und davon die letzten zehn Tage vor den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften in Götzis (29./30.8.) in freiwillig gewählter Selbstisolation in St. Pölten. Diesen Schritt setzte sie bewusst, ohne Kontakt zu ihrem Freund, ihrer Familie und zu anderen Personen außer ihrem Trainerteam, um eine Infektion zu vermeiden und den Start in Götzis nicht zu gefährden. Umso überraschender ist nun der positive COVID-19-Test wenige Tage nach ihrer Weltklasse-Leistung.