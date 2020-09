Der zweite betroffene Bundesligist, SCR Altach, gastiert die Woche darauf ebenfalls mittwochs bei Union Gurten. Abgeschlossen werden soll die 1. Runde am 22. September mit dem Spiel SC Weiz gegen ASK Elektra. Bereits zwei Tage davor wird die 2. Runde im Rahmen der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ (ab 18.00 Uhr/ORF 1) ausgelost. Spieltermine dafür sind der 16. bis 18. Oktober.