Bestürzte Reaktionen

Bis in den Abend war die Spurensicherung an Ort und Stelle. Die Leichen waren bis dahin noch nicht abtransportiert. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) war nach einem Besuch am Tatort sichtlich schockiert. „Heute ist ein Tag, an dem wir in Solingen sehr traurig sind, weil eine Tat geschehen ist, die uns tief ins Herz getroffen hat“, sagte Kurzbach. Am Abend fand er sich mit weiteren Politikern verschiedener Parteien schweigend zu einer Trauerminute ein.