„Seit 1991 bin ich Zeitungszustellerin. Ich hab’ bereits ganz, ganz klein mit Wochenzeitungen angefangen“, erinnert sich die 53-jährige Janet Exner an ihre ersten Schritte in der Medienbranche. Seit damals kam sie nicht mehr weg von ihrem Traumjob. 2015 trat sie ihre Tätigkeit bei der OÖ Medienlogistik an. Am heutigen Tag der Zeitungsausträger wird die Fleißige vor den Vorhang geholt.