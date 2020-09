„580 Millionen Euro für die Menschen und Betriebe in Oberösterreich“, hat die Landesspitze am 7. April zur Bewältigung der Corona-Krise versprochen. Die Zahl spukt noch immer durch die Polit-PR, umgesetzt wurde in den fünf Monaten seither aber nur ein Bruchteil, nämlich (großzügig gerechnet) 94 Millionen Euro. Das zeigt eine Zwischenbilanz, die ÖVP-Landesrat Markus Achleitner zog.