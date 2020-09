Bereits zu Studienzeiten in Rom

Doch bereits während seiner Studienzeit lebte Max zwischen 2003 und 2005 in Rom und war in dieser Zeit auch Vizerektor des prächtigen Hauses. Mit 1. September trat der 49-Jährige in der italienischen Hauptstadt nun sein Amt als Rektor des päpstlichen Instituts Santa Maria dell’Anima an – eine prestigeträchtige Tätigkeit mit vielen Netzwerken in die katholische Kirche. Dass Max seit Jahren sehr gut Italienisch spricht, kommt ihm natürlich sehr entgegen.