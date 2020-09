Ein 22-Jähriger sitzt nach einer Reihe von Vergehen in der Justizanstalt Puch-Urstein: Der Mann fuhr vergangenes Wochenende in Hallein mit Tempo 75 durch einen Baustellenbereich. Erlaubt sind in diesem Abschnitt 30 km/h. Einen Führerschein besitzt der Tennengauer nicht. Einen Tag später stoppte die Polizei ihn erneut: Dieses Mal hatte er unerlaubt blaue Kennzeichen auf seinen Pkw montiert. Sein Auto musste er abstellen.