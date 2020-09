Der 27. Graz-Marathon, die größte Laufveranstaltung der Steiermark, muss wegen der Covid-Pandemie in abgeänderter Form stattfinden. Mit nur 200 Läufern (die derzeit erlaubt sind) oder mit reduziertem Programm aufgeteilt auf mehrere Tage wäre die Veranstaltung für Organisator Michael Kummerer nicht wirtschaftlich gewesen - daher entschloss er sich zu neuen Wegen: „In der gewohnten Form ist’s heuer nicht möglich, aber wir wollten den Sportlern trotzdem ein Ziel geben, worauf sie hintrainieren können. Wir haben uns zur Austragung eines Hybrid-Laufs entschieden - eine Mischung aus virtuell und normal. Die neu entwickelte viRACE-App einer Schweizer Firma macht’s möglich, dass wir am 11. Oktober um 10 Uhr gemeinsam an der virtuellen Startlinie vor der Grazer Oper stehen. Nach dem Motto: Lauf alleine, aber doch gemeinsam.“