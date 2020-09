Hausdurchsuchung vor einem Jahr

Rund ein Jahr ist es her, als die Polizei Metzelders Haus in Düsseldorf durchsuchte und Computer und Laptop sichergestellt hatte. Nach „Bild“-Informationen soll der ehemalige Spieler von Schalke, Dortmund und Real Madrid der Hamburger Zeugin im August per WhatsApp zahlreiche Nachrichten mit den angeklagten Inhalten geschickt haben.