Die Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag die Vorverlegung der Erstrunden-Partie SK Rapid - Admira mitgeteilt. Das Match findet nun bereits am Freitag in einer Woche (11.9.) um 18.30 Uhr und damit zwei Stunden vor dem eigentlich als Saison-Auftaktspiel geplant gewesenen Duell zwischen dem LASK und der Wiener Austria statt.