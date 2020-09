Für Jürgen Melzer und seinen französischen Partner Edouard Roger-Vasselin ist am Donnerstag wie befürchtet gleich in Runde eins der US Open das Aus gekommen. Die topgesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah waren in Flushing Meadows beim 6:2, 6:3 in nur 59 Minuten an diesem Tag eine Nummer zu groß für Melzer/Roger-Vasselin.