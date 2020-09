Das Wiener Donauinselfest gilt an sich als größtes Open-Air-Festival Europas. Doch heuer ist alles anders! Bis zu drei Millionen Besucher stürmten in den vergangenen Jahren die Insel, diesmal werden es exakt 3750 sein. Am 19. und 20. September finden drei Shows statt, das Programm kann sich aber sehen lassen.