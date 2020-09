Die ÖRV-Asse waren am Donnerstag zumeist in ihren Helfer-Rollen gebunden, als erster Österreicher rollte Bora-Profi Felix Großschartner als 72. und mit knapp 17 Minuten Rückstand über die Ziellinie. Bevor die erste Tour-Woche am Wochenende mit zwei Bergetappen zu Ende geht, erhalten am Freitag die Sprinter nochmals Auslauf. Im 168 Kilometer langen Teilstück von Millau nach Lavaur warten auf den letzten 70 Kilometern keine Hindernisse mehr, sodass die endschnellen Leute wie Caleb Ewan oder Sam Bennett zuschlagen könnten.