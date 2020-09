So soll etwa die Idee der Sommerschule fortgeführt werden, „aber nicht nur in Deutsch, sondern in allen Hauptfächern“. Wien mache es vor: Hier gebe es auch in den Herbstferien zusätzliches Lernangebot. Ab Herbst soll zudem jeder Schüler die Möglichkeit für kostenlose Nachhilfe in den Hauptgegenständen haben - organisiert von den Schulen. Schulautonom könnten dann dem SPÖ-Plan zufolge je nach Bedarf auch Nachhilfestunden für alle anderen Fächer eingeführt werden.