Was vielleicht kompliziert klingt, ist in der Praxis ganz einfach. Im Heim St. Vinzenz der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck steht ein Prototyp, eine große weiße Box. Besucherin Apollonia Pernlochner bekommt die Türe geöffnet, schiebt ihren Rollator in das Gerät und setzt sich für etwa zwei Minuten daneben auf einen Stuhl, während die Bestrahlung bzw. Desinfektion bei verschlossener Tür läuft.