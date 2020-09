Das dürfte wohl der letzte große Stau in diesem Sommer werden: Wegen des Ferienendes im Burgenland, in Wien und Niederösterreich sowie in Bayern warnen Verkehrsexperten vor langen Wartezeiten. Einer der Hot-Spots wird natürlich wieder in Kärnten sein: der Karawankentunnel. Dort ist man aber gewappnet.