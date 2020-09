Legendäres Songwriting

Es ist die Hittauglichkeit von Songs wie „Hot Love“, „Get It On“, „Telegram Sam“, „Metal Guru“, „Children Of The Revolution“, „20th Century Boy“ oder „The Groover“, die noch bis heute nachstrahlt und knapp fünf Dekaden später mühelos beweist, welch zeitloser und famoser Songwriter der Londoner zeit seines kurzen Lebens war. Doch Bolan trug den Glamour nicht nur in seinen Songs vor sich her, sondern wusste sich mit den richtigen Outfits und einer Wagenladung Charisma auch persönlich zu inszenieren. Noch bis heute und weit darüber hinaus strahlt die Öffentlichkeitswirksamkeit des Ausnahmekünstlers quer über den Globus und findet mit beneidenswerter Beständigkeit auch bei den jüngeren Generationen ihren Anklang. 43 Jahre nach seinem Ableben und 50 Jahre nach dem Tyrannosaurus-Rex-Debütalbum (was genau gesehen nicht ganz korrekt ist) huldigt ihm Produzentenlegende Hal Wilner mit der Compilation „Angelheaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan & T. Rex“.