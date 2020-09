„Ihr sehts eh, was ich gemacht hab. Das war ich. Ich kann ohne sie nicht leben.“ Das sagte der Angeklagte zur alarmierten Polizei, im Dezember 2019. Die durch das Küchenfenster eingestiegen war - und eine Tote fand. Sie war erstochen worden. Beim „Bikermord-Prozess“ in Korneuburg (NÖ) bekam er am Donnerstag dafür die Höchststrafe.