Im Mordfall „Eleonore A.“ wird weiter in alle Richtungen ermittelt. Zur Frage, ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, schweigt die Polizei auch am Donnerstag noch. 28 Stiche hat das Opfer vermutlich am Freitag in seiner Eigentumswohnung in Salzburg-Maxglan erleiden müssen. Das bestätigt die Polizei.