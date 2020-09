„Totalversagen“ in Verkehrspolitik

An Uschi Schwarzl kritisierte Lassenberger einmal mehr ihre Verkehrspolitik. Das tägliche Stauchaos auf der Haller Straße, „in den Wind geschossene 11.909 Euro für die Gehsteigverbreiterung in St. Nikolaus“ sowie die Begegnungszone am Bozner-Platz seien Beweis für ein Totalversagen. Nicht zuletzt ärgerte Lassenberger die Causa Grillplatz Kranebitten. Hier brauche es fixe Benützungszeiten, eine Reduzierung der zugelassenen Besucher sowie ein Verbot der Verwendung von Holzkohle, um die Anrainer zu schützen.