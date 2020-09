Merkel: „Nawalny sollte zum Schweigen gebracht werden“

Nawalny war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur ärztlichen Behandlung nach Berlin geflogen worden. Er wird seither in der Universitätsklinik Charité behandelt. Die deutsche Bundesregierung teilte am Mittwoch mit, der Kreml-Kritiker sei „zweifelsfrei“ mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte den „versuchten Giftmord“ scharf. „Nawalny sollte zum Schweigen gebracht werden“, sagte sie am Mittwoch ungewohnt deutlich. Gemeinsam mit den Partnern in der EU und der NATO solle nun über eine „angemessene“ Reaktion entschieden werden.