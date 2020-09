US-Präsident Donald Trump hat seine Wähler dazu aufgerufen, bei der anstehenden Präsidentschaftswahl zweimal abzustimmen - das eine Mal per Post, das andere Mal persönlich im Wahllokal. Er begründete seinen Vorschlag damit, dass so der Schutz vor möglichen Doppelstimmen getestet werde. Eine solche ist in den meisten US-Staaten illegal, in North Carolina wird sie gar als Verbrechen eingestuft.