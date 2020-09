In dem Verfahren müssen sich zwei Ärzte - ein Kinderchirurg und ein Anästhesist - wegen grob fahrlässiger Tötung einen 17 Monate alten Buben verantworten. Während eines kleinen Eingriffs in den Salzburger Landeskliniken war es im April 2018 zu Komplikationen gekommen. David wurde unter Narkose operiert, obwohl er nicht nüchtern war. Dabei atmete er Erbrochenes ein und starb elf Tage nach der Operation an massiven Hirnschäden.