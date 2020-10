Der japanische Fujitsu-Konzern hatte in den letzten Jahren wenig Glück am PC-Markt und gliederte sein Notebookgeschäft in ein Joint-Venture aus, an dem der PC-Riese Lenovo die Mehrheit hält. Geräte für Privatkunden baut man nicht mehr, stattdessen konzentriert man sich auf Business-Notebooks, die freilich auch Privatleute kaufen können. Das neueste unter ihnen ist das Fujitsu Lifebook U9310X mit 360-Grad-Scharnier, Tablet-Modus und einem Fliegengewicht von einem Kilo. Wir haben es getestet.