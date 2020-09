Die Nations League habe für die Teilnahme am WM-Play-off für 2022 zwar keine so große Bedeutung mehr wie für die EM. Der Aufstieg in die Liga A mit Europas Topteams sollte dennoch ein „Riesenansporn“ sein. Das dichte Herbst-Programm sieht der ÖFB-Kapitän als Chance und Herausforderung zugleich. Er will es positiv angehen: „Wir haben jetzt acht Möglichkeiten, um uns für die EM in eine gute Verfassung zu bringen.“