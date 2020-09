Neben der Corona-Ampel, die, wie berichtet, je nach Farbe über etwaige Maßnahmen entscheiden soll, setzen die Verantwortlichen dabei etwa auch auf regelmäßige Gurgeltests in 46 Schulen und die strikte Einhaltung aller Hygienerichtlinien. Sobald am Montag insgesamt fast 179.000 Schüler wieder in ihre Klassen zurückkehren, und wenn dann auch für die heuer 17.370 „Taferlklassler“ der Ernst des Lebens beginnt, wird sich zeigen, ob die Politik ihre Hausaufgaben gemacht – und im Umgang mit dem Virus dazugelernt hat