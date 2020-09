Hinweise an Polizei

Zuerst dachte er, dass jemand anderer die traurige Aufgabe übernommen hat, fragte bei Gemeinde, Bergrettung und Bundesforsten nach. Doch keiner wusste etwas über den Verbleib. „Das Ganze ist so pietätlos. Das tut uns am meisten weh“, sagt Spitzbart, der hofft, dass der Dieb die Tafel doch noch zurückbringt. Der Wert beträgt mehrere tausend Euro, Hinweise an die Polizei in Gmunden.