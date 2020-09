Das Dilemma um die in die Pleite geführte Commerzialbank wird in vielen Ämtern und Branchen als Warnsignal empfunden. Immer mehr Experten aus der Wirtschaft und der Finanzwelt raten dazu, rasch Lehren aus dem Millionen-Desaster zu ziehen. Auch in den Verbänden ist eine Debatte um Kontrollinstanzen entbrannt.