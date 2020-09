Dominic Thiem hat seinen 27. Geburtstag im größten Tennis-Stadion der Welt zwar ohne Zuschauer, aber mit einem glatten Sieg gefeiert. Thiem steht nach dem glatten 6:3,6:3,6:2 in 1:58 Stunden über den Inder Sumit Nagal zum sechsten Mal in der dritten Runde der US Open in New York. Der dreifache Major-Finalist bekommt es nun am Samstag mit Ex-US-Open-Champion Marin Cilic (CRO-31) zu tun.