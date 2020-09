Österreichs Basketball-Cupsieger Kapfenberg Bulls wird erst später als schon im Oktober in den EuropeCup starten. Der europäische Verband (FIBA Europe) verschob den Beginn einiger Europacup-Bewerbe wegen der aktuellen Covid-19-Situation vorerst in den Jänner, wovon auch Österreichs Meisterschaft betroffen ist. Denn in der BSL soll an drei der vier neuen Europacup-Termine gespielt werden.