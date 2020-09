Anschober verspricht „einen Schub an Transparenz“

Uneinig ist man sich offenbar auch noch über die Definition. Die Ampel wird als „Werkzeug“ bezeichnet, das zur Entscheidungsfindung dienen soll und wodurch eine zweite Corona-Welle in Österreich verhindert werden soll. Die Kommission liefert die Empfehlung an den Bund, dieser an die Länder, die diese umsetzen. Welche Farbe letztendlich vergeben wird, liegt in der Hand der Politik. Anschober versprach mit der Ampel auch „einen Schub an Transparenz“.