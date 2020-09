Schulstart unter besonderen Bedingungen

Der Neustart des Unterrichts in Österreich steht angesichts des neuartigen Coronavirus vor besonderen Herausforderungen. Bereits seit Monaten wurde darüber debattiert, wie man die Bildung von Schulclustern verhindern und die Ausbreitung des Virus im Klassenzimmer möglichst hintanhalten könne. In einem Brief richten Bildungsminister Heinz Faßmann und Familienministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) an die Eltern den Appell, die Kinder „im Zweifelsfall zu Hause“ zu lassen. Von der Opposition kam dazu heftige Kritik.