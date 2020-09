Eine Suchaktion nach einem auf einem Wanderweg abgestürzten Hund hat in Vorarlberg am Mittwochabend ein glückliches Ende gefunden. „Lilly“ war mit ihrer aus Lochau am Bodensee stammenden Besitzerin gegen 16.40 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen, als sie eine Fährte aufnahm und dann in senkrecht abschüssigem Gelände abrutschte.