Mit „WRC 9“, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship, können sich Gamer ab Freitag auf PS4, Xbox One und PC ins Renngeschehen stürzen. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PS5 und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Rennspiel verspricht zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Fahrzeugverhalten und Realismus sowie neue Spielmodi. Darunter etwa der neue Club-Modus, ein Freifahrt-Bereich zum Testen von Fahrzeugeinstellungen, sowie der aufgewertete Karriere-Modus, in dem die Spieler hautnah erleben können sollen, was es heißt, ein Rallye-Fahrer zu sein. Wir zeigen den Launch-Trailer.