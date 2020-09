China hat das Verbot chinesischer Apps in Indien als „schädlich“ für beide Seiten kritisiert. Es beeinträchtige die Rechte und Interessen sowohl der indischen Nutzer als auch der chinesischen Unternehmen, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Donnerstag in Peking. In der für chinesische Verhältnisse auffällig zurückhaltenden Reaktion verwies die Sprecherin auch darauf, dass Indien nicht den USA folgen, sondern seine „wertvolle Unabhängigkeit“ wahren und „nicht durch Kurzsichtigkeit den langfristigen Interessen des Landes und der beiden Völker schaden“ sollte.