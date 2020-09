Das Land Tirol hat am Donnerstag einen öffentlichen Aufruf für ein Restaurant in Innsbruck gestartet. Eine positiv getestete Person habe im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum am vergangenen Wochenende dort gearbeitet, teilte das Land mit. Personen, die das Restaurant Woosabi in der Herzog-Otto-Straße besuchten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.