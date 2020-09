Lewis Hamiltons hat ein Loblied auf seine Eltern gesungen. „Meine Mutter ist meine beste Freundin“, sagte der 35-jährige Formel-1-Weltmeister der „Gala“ in einem Interview. „Sie war immer eine sehr große Unterstützung für mich. Sie ist so lieb und herzlich“, so der sechsmalige Weltmeister. Hamiltons leibliche Mutter ist Carmen Larbalestier. Sein Vater Anthony wiederum habe ihn musikalisch geprägt.