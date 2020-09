„,Erste-Hilfe-Set‘ für den Notdurft-Fall“

„Toilettenpapier verrottet beispielsweise deutlich schneller als Papiertaschentücher. Am besten wäre, gebrauchtes Papier wieder mit ins Tal zu nehmen. Neben der medizinischen Rucksack-Apotheke gehört also auch ein spezielles ,Erste-Hilfe-Set‘ für den Notdurft-Fall in den Rucksack, bestehend aus Klopapier und Beutel“, erklärte Benjamin Stern von der Naturschutzabteilung im Österreichischen Alpenverein. Auch sollte man um Gewässer und Stadel in puncto Notdurft generell einen großen Bogen machen.