Was nun offenbar geplant sei, sei eine „Reduktion“, was den Standort in Wattens betrifft, und letztlich in Zukunft eine „schleichende bzw. stille Verlagerung“. Die Konzernleitung habe vor, die Komponentenfertigung für Schmucksteine „extremst auf den Eigenbedarf“ zu reduzieren. Sollte dieser Plan Wirklichkeit werden, rechnete Swarovski jedenfalls mittelfristig mit „unter 3000 Beschäftigten“ am Stammsitz in Wattens.