„Die Zeit wird zeigen, was passiert, aber ich glaube, die Entscheidung liegt vor allem in den Händen von Real Madrid“, meinte der Offensivstar. Bale, der 2013 für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid gewechselt war, hatte den Klub schon vor einem Jahr in Richtung China verlassen wollen. Real habe ihn aber nicht gehen lassen, berichtete der Waliser.