2016/17 war Kammerer „Rookie des Jahres“ in der DEL, versuchte dann sogar den Sprung nach Nordamerika - wo er 33 Partien in der American Hockey League absolvierte. Vorige Saison spielte das Toptalent wieder bei Düsseldorf, verbuchte 31 Punkte. Insgesamt lief Maxi in der deutschen Topliga 176 Mal auf, schoss 37 Tore und verbuchte 55 Assists. Bisher kommt er auch auf 19 Einsätze fürs deutsche Nationalteam. Am Wochenende trifft der universell einsetzbare Stürmer in Villach ein, wird am Montag erstmals mittrainieren.