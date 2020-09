Harsche Kritik von der FPÖ

FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst sieht das neue Kommunikationsplattformen-Gesetz nicht als Paket gegen Hass im Netz, sondern als Justiz-Entlastungspaket, wie sie in einer Aussendung mitteilte. Statt einem schnelleren Zugang der Österreicher zu ihrem Recht vor einem österreichischen Gericht führe man damit eine neue Beschwerdestruktur ein, in der US-Konzerne darüber entschieden, wer auf Twitter, Facebook oder auch in der WhatsApp-Familiengruppe was schreiben dürfe, befürchtet Fürst. „Statt österreichischer Juristen werden zukünftig Praktikanten von Großkonzernen - auf Zuruf - über Österreicher urteilen“, kritisierte die Freiheitliche.