In den USA sorgt nach dem Tod eines 18-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle derzeit ein weiterer tragischer Fall eines in Polizeigewalt verstorbenen Afroamerikaners für Schlagzeilen. Daniel Prude (41) wurde am 23. März 2020 bereits hirntot in ein Krankenhaus in Rochester im US-Bundesstaat New York eingeliefert, nachdem er zuvor von mehreren Polizisten angehalten worden war. Wie ein nun aufgetauchtes Video zeigt, wurde Prude während der Amtshandlung von den Beamten ein Sack über den Kopf gezogen. Der Sauerstoffmangel führte schließlich zum Tod des Mannes.