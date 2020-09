Der Klimawandel als Staatsziel soll in die Bundesverfassung, Investitionen der Wirtschaft sind gefragt. Durch Corona wurde das Land in eine Position ohne Urlaubsreisen mit klimaschädlichen Flugzeugen gedrängt und weniger Autos waren auf den Straßen unterwegs, durch die steigenden Zahlen von Menschen im Home-Office. Doch wie könnte jeder Österreicher seinen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und wie gut sind wir im Verzichten? Wird bei Ihnen nur noch einmal die Woche Fleisch gegessen? Beteiligen Sie sich an Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung? Wie gehen Sie mit Verzichtsethik in der heutigen Zeit um? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!