Mehr Leistung pro Watt, Top-Modell mit 4,8-GHz-Turbo

Intel hat eine Reihe neuer Prozessoren der „Tiger Lake“-Generation vorgestellt, von denen die sparsamsten nur 15 Watt brauchen, die stromhungrigeren sollen mit 28 Watt auskommen. Generell will man die Leistungsausbeute pro Watt noch einmal erhöht haben, was in der Praxis für eine längere Akkulaufzeit sorgen soll. Der neue Top-Chip ist der Core i7-1185G7 mit vier Kernen, drei Gigahertz Basis- und 4,8 Gigahertz Turbo-Takt.