270.000 metrische Tonnen Öl drohten ins Meer auszulaufen, so ein Militärkommandant in Sri Lanka. Das im Maschinenraum ausgebrochene Feuer sei noch nicht unter Kontrolle. Die in Panama registrierte MV Diamond sollte das Öl von Kuwait nach Indien bringen. Sri Lanka schickte drei Militärschiffe und einen Helikopter zur Unglücksstelle.