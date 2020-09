Huawei P40 Pro führt Ranking an

Ergebnis: Mit dem Huawei P40 Pro (86 Punkte, „sehr gut“) führt das Flaggschiff der Chinesen das Benchmark-Ranking an. Lässt man das Schwestermodell P40 (Platz 2, 85 Punkte, „sehr gut“) außen vor, ist der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz deutlich. Besonders mit dem Ultraweitwinkel spielt das P40 Pro seine Stärken aus, der hochauflösende 40-Megapixel-Sensor schlägt voll auf die Qualität durch: Die Darstellung kontrastarmer Strukturen gelinge keiner anderen Optik so gut und so konstant in allen Lichtsituationen, urteilen die Tester. Zudem sähen die Randbereiche für ein Superweitwinkel richtig gut aus, es gebe kaum Verzeichnungen, die Vignettierung sei niedrig. Auch der 50-Megapixel-Hauptsensor zählt zu den besten seiner Klasse.